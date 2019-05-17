Z Архив новостей новости
5 8 6 377
18:19, 17 мая 2019

Москва ответит на санкции США против чеченского спецназа

Вашингтон ввел ограничения в отношении батальона «Терек» и пятерых силовиков в рамках так называемого «закона Магнитского».

В первую очередь Кремль «будет соблюдать принцип взаимности», подобные деструктивные меры требуют принятия контрмер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что «главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы». Ранее в посольстве России в США назвали санкции односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. Дипломаты сочли, что такие действия вызваны «либо намерением осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью (этого отряда) действовать в Арктике». Российская сторона также отметила, что эти меры не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Москва вынуждена отвечать, но предпочла бы сотрудничество.
Американский Минфин внес в черные списки чеченский спецотряд Росгвардии, его командующего Абузайда Висмурадова, заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще трех силовиков. Американцы считают Геремеева причастным к убийству Бориса Немцова. Адвокаты семьи политика называли его организатором преступления. Геремеев проходил по этому делу в качестве подозреваемого, однако ни разу не был допрошен, а затем по неизвестным причинам переведен в статус свидетеля. Висмурдаев, которого «Новая газета» называла одним из приближенных Рамзана Кадырова и неофициальным руководителем личной охраны главы Чечни, по версии американских властей, руководил операцией по задержанию геев в республике, а бойцы «Терека» затем участвовали в их пытках. Сергей Коссиев ранее руководил карельской колонии №7, где издевались над заключенными, в том числе Ильдаром Дадиным. Еще двое фигурантов списка Елена Трикуля и Геннадий Карлов связаны с гибелью в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Рамзан Кадыров пригрозил авторам этих, как он выразился, «писулек» свои списком. Он заявил, что эти санкции свидетельствуют о страхе США перед «маленькой Чечней». При этом чеченский лидер предложил всем, кто осмеливается выступать против республики, приехать туда, пообещав устроить им соответствующий прием, который будут помнить внуки обидчиков.

Сам Кадыров находится под американскими санкциями с декабря 2017 года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 5630 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 77 6 5686 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 141 6 13257 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 104 6 11770 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Я не за власть и не против власти. Я — за людей, которым не до власти» Нюта Федермессер рассказала, как постепенно хосписное движение стало ее жизнью, объяснила, почему она поддержала Собянина на выборах и о чем напишет свою первую пьесу…

5 70 6 8067 09:35
Kблаготворительность, помощь, общество, власть, выборы, политика, фото, видео, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 79 6 9215 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 107 6 13581 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 135 6 16983 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8762 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Право силы и сила права Украина была увлечена выборами, а Россия посадила моряков под замок и все дела. На трибунал наши представители не поедут, решайте там, что хотите – никакое решение выполнено не будет. Это демонстрирует бессилие Украины и неспособность защищать себя и своих граждан…

5 297 6 60600 10.05
Kобщество, крым, суды, моряки, украина, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Нюта и Люба боятся дебатов Больше вопросов возникает к Любови Соболь. Она позиционируется как независимый либеральный кандидат. Как же в таком статусе можно уподобляться Путину и массе представителей Единой России?..

5 173 6 24282 14.05
Kмосква, выборы, политика, конфликты, видео, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Письмо главе Мосгоризбиркома В связи с тем, что эксперимент по электронному голосованию в Москве, возможно, будет проведен уже на ближайших выборах в Мосгордуму, рекомендую рассмотреть предложения по алгоритму выбора экспериментальных округов…

5 51 6 7804 14.05
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Чёрная страница в истории внешней политики ЕС По итогам евромайдана произошло четырёхкратное падение курса гривны и доходов населения, снижение ВВП и объемов промышленного производства приблизительно на 20 %, массовая трудовая миграция до 7 млн человек…

5 50 6 7826 16.05
Kполитика, ес, украина, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом…

5 60 6 9534 11.05
Kукраина, политика, порошенко, зеленский, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как устроена армия США Уровень патриотизма в США очень велик. Каждый уверен, что живёт в самой свободной, в  самой демократичной и справедливой, в самой могучей, самой, самой, самой…. И на службу они отправляются с гордостью…

5 39 6 6648 15.05
Kсша, армия, общество, политика, войны, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Жесткий раскол на «своих и чужих» — путь к реинкарнации авторитаризма Если мы хотим когда-нибудь построить демократическое государство европейского типа, то оппозиция должна объединить более половины граждан страны, а не собрать отряд жестких сторонников нового вождя в 3% населения…

5 36 6 6348 14:59
Kполитика, общество, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалин Полковник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 12 миллиардов обнаружили в трех квартирах, которые обыскали оперативники

5 59 6 17779
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То, что происходит 9 мая в России — узаконенное кощунство. Эти крики «Можем повторить!». Это как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!». Нет, ребята, вы не можете…

5 298 6 149415 11.05
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 64 6 29926 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Екатеринбург. Начало революции РПЦ выводов из потери Украины не сделала — она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство…

5 239 6 285466 14.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, протесты, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 264 6 189957 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7829864
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4039899

Сегодня в эфире