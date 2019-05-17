Москва ответит на санкции США против чеченского спецназа

Вашингтон ввел ограничения в отношении батальона «Терек» и пятерых силовиков в рамках так называемого «закона Магнитского».

В первую очередь Кремль «будет соблюдать принцип взаимности», подобные деструктивные меры требуют принятия контрмер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что «главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы». Ранее в посольстве России в США назвали санкции односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. Дипломаты сочли, что такие действия вызваны «либо намерением осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью (этого отряда) действовать в Арктике». Российская сторона также отметила, что эти меры не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Москва вынуждена отвечать, но предпочла бы сотрудничество.

Американский Минфин внес в черные списки чеченский спецотряд Росгвардии, его командующего Абузайда Висмурадова, заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще трех силовиков. Американцы считают Геремеева причастным к убийству Бориса Немцова. Адвокаты семьи политика называли его организатором преступления. Геремеев проходил по этому делу в качестве подозреваемого, однако ни разу не был допрошен, а затем по неизвестным причинам переведен в статус свидетеля. Висмурдаев, которого «Новая газета» называла одним из приближенных Рамзана Кадырова и неофициальным руководителем личной охраны главы Чечни, по версии американских властей, руководил операцией по задержанию геев в республике, а бойцы «Терека» затем участвовали в их пытках. Сергей Коссиев ранее руководил карельской колонии №7, где издевались над заключенными, в том числе Ильдаром Дадиным. Еще двое фигурантов списка Елена Трикуля и Геннадий Карлов связаны с гибелью в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Рамзан Кадыров пригрозил авторам этих, как он выразился, «писулек» свои списком. Он заявил, что эти санкции свидетельствуют о страхе США перед «маленькой Чечней». При этом чеченский лидер предложил всем, кто осмеливается выступать против республики, приехать туда, пообещав устроить им соответствующий прием, который будут помнить внуки обидчиков.

Сам Кадыров находится под американскими санкциями с декабря 2017 года.