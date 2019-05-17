России следует остаться в парламентской ассамблее совета Европы, — считает комитет министров организации, — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, членство в ПАСЕ сохранит право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения своих финансовых обязательств.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ, после того, как была лишена части полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма. Кроме того, Россия прекратила выплачивать взносы в Совет Европы, — напоминает Интерфакс.

Участие России в работе ПАСЕ важно, поскольку изоляция любой страны, прежде всего, наносит ущерб жителям этого государства. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе. Николай Сванидзе не исключил возможности ухудшения отношений России и Совета Европы.