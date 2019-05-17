Песков: Слова Путина о необходимости опроса жителей Екатеринбурга нельзя расценивать как попытку ручного управления

Слова Владимира Путина о необходимости опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма нельзя расценивать как попытку ручного управления, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что решение опросить горожан приняли региональные власти, они же и решат, в каком виде пройдет этот опрос.

Это может занять какое-то время, — считает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Высокинский добавил, что в вопросе должны принять участие десятки тысяч горожан.

Свердловский областной суд получил десять апелляционных жалоб на решения об аресте участников акций против строительства храма. Сейчас в сквере нет почти никого, кроме полиции.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) готов провести опрос о строительстве храма в центре Екатеринбурга, – сказал ТАСС генеральный директор центра Валерий Федоров. Он прилетел в Екатеринбург сегодня, однако, цели своего визита не назвал.

Вслед за Екатеринбургом акции против строительства храмов на территории скверов начались и в других российских городах. Протестуют в Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновске.

«Церковь отнимает скверы по всей стране. Скверы – людям! РПЦ – к черту!» — это один из плакатов, с которыми на одиночные пикеты выходили жители Нижнего Новгорода, протестующие против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам. Они не хотят, чтобы вместо рекреационной зоны появился очередной храм, уже 15-ый в этом районе, а власти утверждают, что делается это по просьбе самих жителей.

В Челябинске похожий конфликт тянется уже несколько лет, близится начало строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского госуниверситета, и на фоне неутихающих акций в Екатеринбурге возобновляются протестные настроения.

Храм на месте сквера у дома культуры не хотят видеть жители Ульяновска. Несколько дней назад там прошли одиночные пикеты, а час назад начался сход на месте, где уже летом стартует строительство. Жители жалуются на дефицит зеленых зон в городе и считают, что деревянного храма, который находится рядом, вполне достаточно. Как отмечает издание Znak.com, еще один пример застройки рекреационной зоны — главный храм Минобороны, который возводят на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Протестами жителей ранее обернулись планы РПЦ построить церковь на месте сквера в Красноярске. Эта история закончилась в их пользу – в разгар массовых акций в Екатеринбурге мэр Красноярска подписал постановление об отказе в строительстве.

Жители Улан-Удэ 30 мая соберутся на митинг в парке «Юбилейный». Они намерены требовать публичных обсуждений планов по строительству в парке военно-патриотического центра. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала организатор митинга журналист Евгения Балтатарова. По ее словам, в городской администрации уже зарегистрировали уведомление о митинге. В середине мая городские власти объявили о том, что администрация города и 36 общевойсковая армия планируют разместить в парке военную технику и построить «партизанскую деревню» в современном стиле.