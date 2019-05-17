В Москве сегодня простились с журналистом Сергеем Доренко

Траурная церемония на Троекуровском кладбище собрала несколько сотен человек.

Уже в десять утра аллея у зала траурных церемоний Троекуровского кладбища была полна людей. Мама Доренко, его вдова Юлия, первая семья, дочери Ксения и Екатерина, сын Прохор — проследовали молча, комментировать предысторию с экспертизой не стали. Вереница людей все тянулась и тянулась, паркинг оказался забит автомобилями настолько, что машины выстроились вдоль Троекуровского проезда почти на два километра. В зале, где был установлен открытый гроб – люди плечом к плечу. Здесь же – многочисленные коллеги и друзья Доренко. Очень разные люди, которых встретить рядом часто просто невозможно, непримиримые оппоненты. Венок от президента, здесь же первый замглавы кремлевской администрации Алексей Громов, он курирует все российские СМИ, руководители информагентств и радиостанций. Здесь же — коллеги по «Эху Москвы». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в своих словах о Доренко назвал его «тонким нервным мальчиком в поисках любви» и сказал, что журналистом действительно все любили и по-прежнему любят.

Режиссер Павел Лунгин, который был другом журналиста, сказал, что тот всегда стремился к любви, в последние годы своей жизни был по-настоящему счастлив и знал секрет своего счастья.

Директор дирекции документального вещания «Первого канала» Светлана Колосова рассказал о том, что любая съемочная группа Доренко или его коллеги по радио — всегда чувствовали себя рядом с ним защищенными.

О растерянности после внезапного ухода коллеги рассказала соведущая Доренко по эфиру радиостанции «Говорит Москва» Анастасия Оношко.

Журналист Александр Любимов говорил о соразмерности Доренко своему времени, которое задавало свой контекст, и тем возможностям, которые это время предоставляет.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. Признаков отравления выявлено не было.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из загородной поездки. Ему было 59 лет. Согласно воле журналиста, его тело будет кремировано.