Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд по сумме взяток, оставив позади Дмитрия Захарченко

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд по сумме взяток, оставив позади бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. У его коллеги из службы безопасности нашли 12 миллиардов рублей – на четверть больше суммы, что была у Захарченко.

До недавних пор Кирилл Черкалин возглавлял отдел управления «К» в ФСБ. Он курирует крупнейшие кредитные организации страны и борьбу с преступностью в банковской сфере. Черкалин руководил отделом больше 10 лет. После задержания источники Новой газеты называли его одним из самых молодых и перспективных сотрудников, а газета Коммерсант – потомственным чекистом и знаковой фигурой не только для ФСБ, но и, возможно, всего финансового сектора страны». У высокопоставленного сотрудника спецслужбы при обысках в конце апреля изъяли крупные денежные суммы, коллекции часов и драгоценности. Какие именно суммы — тогда не уточнялось. Теперь Росбалт проливает на это свет. По данным источника агентства в спецслужбах у Черкалина при обысках на трёх квартирах нашли сумму, эквивалентную 12ти миллиардам рублей. Это на 3 миллиарда больше той, что обнаружили у полковника Дмитрия Захарченко. Эту сумму можно сравнить с бюджетом некоторых крупных российских городов. Оперативники подозревают, что Черкалин с бывшими коллегами помогал как минимум трём банкам. В числе них Югра и Траст. У первого позапрошлым летом отозвали лицензию, суд позже признал его банкротом, а Траст – некогда крупнейший частный банк — попал под санацию. Собеседники агентства полагают, что Черкалин получал от руководителей кредитных организаций и их представителей очень крупные суммы за покровительство. Название третьего банка Росбалт не уточняет. Пока в уголовном деле фигурирует сумма взяток, которая несоизмеримо меньше. 850 тысяч долларов, это немногим больше полусотни миллионов рублей. Впрочем, по словам источников Росбалта, расследование идёт полным ходом и в деле могут появиться другие случаи получения взяток в особо крупном размере.

Вчера Черкалину предъявили обвинение, до этого он был подозреваемым. Московский окружной военный суд оставил в силе решение гарнизонного суда, а фигуранта дела под арестом. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, но суд не стал удовлетворять их жалобу.

Вместе с Черкалиным задержали двух его в прошлом подчинённых – Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Их ранее уволили из спецслужбы по неким компрометирующим обстоятельствам.

Вряд ли эти миллиарды принадлежат исключительно Черкалину так же, как и в случае с полковником МВД Дмитрием Захарченко, — заявила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Ярмыш добавила, что сумма, изъятая по делу Черкалина, равна годовому бюджету Калуги.

В России банковская сфера зависит от покровительства силовых структур. Эту тенденцию необходимо тщательно расследовать, — считает представитель Трансперенси Интернешнл Илья Шуманов.

То, что у полковника ФСБ изъяли такую сумму – неудивительно. Силовики получают деньги от всех крупных предпринимателей в стране, — сказал в эфире «Эха Москвы» профессор Мадридской бизнес-школы Максим Миронов. По словам Миронова, те большие деньги, которые не утекают из России, рано или поздно оказываются у силовиков.

В советское время в силовых структурах ничего подобного не было. Самой возможности для коррупции не существовало, — рассказал «Эху Москвы» генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров. Сотрудники КГБ пользовались служебным положением только для того, чтобы достать билеты в театр или оформить подписку на «Огонек», — утверждает Кондауров.