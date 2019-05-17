Директор ВЦИОМ Валерий Федоров предлагает провести опрос о строительстве храма среди всех жителей Екатеринбурга, а не только района, где находится сквер. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дождь». Федоров прибыл в Екатеринбург, где уже несколько дней проходят массовые акции против строительства храма в сквере у Театра драмы.

Накануне президент Владимир Путин призвал провести опрос – спросить жителей района, поддерживают ли они строительство храма на месте сквера. В мэрии Екатеринбурга сказали, что на время проведения опроса строительство будет приостановлено.