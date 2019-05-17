В Кремле полагают, что президент России не вмешивался в ситуацию в Екатеринбурге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что не считает ручным управлением действия Владимира Путина, предложившего провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге.

Тем временем вслед за Екатеринбургом протесты, связанные с застройкой парков, активизировались в других городах. Жители Нижнего Новгорода накануне вновь выступили против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам. Участники одиночных пикетов заявили, что церковь отнимает скверы по всей стране.

В Челябинске главе города направили обращение с требованием запретить застройку сквера возле Южно-Уральского госуниверситета. Там собираются начать строительство часовни святой Татьяны.

В Ульяновске сегодня жители выступили против возможного строительства каменной церкви Александра Невского на месте деревянной. Экологи говорят, что строительство приведет к вырубке нескольких десятков деревьев.

В Улан-Удэ готовится митинг против строительства военно-патриотического центра на месте парка.