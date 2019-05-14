При обысках у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших коллег изъяли 12 миллиардов рублей

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Росбалт. Наличные нашли в трех квартирах. Собеседник агентства в спецслужбах считает, что деньги были получены за покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь от руководителей банков.

В России является обычным делом зависимость банковской сфере от покровительства силовых структур. Такие случаи необходимо расследовать, — сказал в интервью «Эху Москвы» зам.гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов. Шуманов считает, что в этом случае сбор и доставка денег были бы невозможны без целой логистической сети.