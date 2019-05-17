Самолет «Сухой Суперджет 100», разбившийся в «Шереметьево», заходил на посадку с перегрузом более чем в полторы тонны

Самолет «Сухой Суперджет 100», разбившийся две недели назад в «Шереметьево», заходил на посадку с перегрузом более чем в полторы тонны. При этом превышения скорости зафиксировано не было, — говорится в документе Росавиации, оказавшемся в распоряжении агентства РИА Новости. Там отмечается, что экипаж вопреки инструкции при заходе на посадку не выпустил закрылки. Командир, цитата, «активно дергал ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз». Сигнал о пожаре сработал за 4 секунды до остановки самолета. Авиакомпаниям после этой трагедии рекомендовано провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре.

В авиакатастрофе в «Шереметьево» 5-го мая погиб 41 человек.