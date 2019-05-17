Росбалт: Полковника ФСБ, обвиняемого в получении взятки, отпустили из СИЗО

Полковника ФСБ, обвиняемого в получении взятки, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает агентство Росбалт со ссылкой на источник в спецслужбах. Согласно этим данным, Московский окружной военный суд посчитал, что человеку по фамилии Матвеев необоснованно выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда сайту «Медиазона» сказали, что вчера апелляционная инстанция перевела обвиняемого Матвеева под домашний арест. Агентство Росбалт отмечает, что фигуранта дела арестовали по обвинению в получении 300 тысяч рублей от человека, который хотел устроиться на работу в службу безопасности РЖД.