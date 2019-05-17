«Мемориал» направил в ЕСПЧ жалобу в интересах жителя Калининграда, осужденного за репост о взрыве в Архангельске

Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда Вячеслава Лукичева, осужденного за репост о взрыве в Архангельске. По мнению правозащитников, российский суд нарушил сразу несколько положений европейской конвенции о правах человека. Речь идет, в частности, о праве на судебное разбирательство, а также о необоснованном предварительном заключении, — передает «Радио Свобода».