В рамках уголовного дела полковника ФСБ Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей

В рамках уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей. Обыски проводились на трех квартирах, — утверждают источники Росбалта. Есть подозрения, что деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь – от руководителей банка, — заявил собеседник агентства в спецслужбах. По его словам, в материалах уголовного дела фигурируют три банка, в том числе, «Траст» и «Югра». Черкалин – сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. Он был арестован 25 апреля по обвинению в получении взятки в 850 тысяч долларов. Кроме того, арестованы двое бывших сослуживцев Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Источники Росбалта отмечают, что в рамках дела Черкалина изъято на 3 миллиарда больше, чем у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Вряд ли Черкалин, как и Захарченко, охранял только свои деньги, — считает пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Ярмыш добавила, что сумма, изъятая по делу Черкалина, равна годовому бюджету Калуги.