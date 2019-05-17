В рамках уголовного дела полковника ФСБ Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей

В рамках уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей. Обыски проводились на трех квартирах, — утверждают источники Росбалта. Есть подозрения, что деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь – от руководителей банка, — заявил собеседник агентства в спецслужбах. По его словам, в материалах уголовного дела фигурируют три банка, в том числе, «Траст» и «Югра».