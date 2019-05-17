Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал в отставку
Он разместил видеообращение на своей странице в Фейсбуке. Министр, в частности, сообщил, что намерен принять участие в парламентских выборах.
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Он разместил видеообращение на своей странице в Фейсбуке. Министр, в частности, сообщил, что намерен принять участие в парламентских выборах.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…