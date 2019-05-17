Компания «Финвижн» Артема Аветисяна выиграла суд у Baring Vostok за контроль над банком «Восточный»

В фонде называют решение необоснованным и намерены обжаловать.

Арбитражный суд Амурской области обязал кипрскую компанию Evison, входящую в структуру инвестиционного фонда Baring Vostok, исполнить соглашение по продаже 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн».

Сейчас Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по присоединенному к «Восточному» Юниаструм Банку Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2%, сообщает РБК. После исполнения опциона доля «Финвижн» и его партнеров превысит 50%, а доля Evison, соответственно, сократится.

Договор был заключен в 2016 году. Он предполагал выкуп доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей. Однако позднее кипрская компания отказалась от продажи. Как пояснял основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви, фонд был против из-за подозрительных сделок бывших акционеров «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным».

Сам Калви был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Он считает свое задержание следствием конфликта акционеров.