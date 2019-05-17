В США умерла знаменитая кошка-мем Грампи Кэт

Ей было семь лет. В сообщении, которое распространила семья, отмечается, что кошка мирно ушла из жизни на руках у хозяйки. «Она была нашей малышкой и уважаемым членом семьи. Кроме этого, Грампи Кэт помогала миллионам людей по всему миру улыбаться», — подчеркивается в заявлении. Грампи Кэт была всемирно известной: в 2013-ом году ее хозяйка даже оставила работу официантки и наняла персонального менеджера, который занимался карьерой кошки. У нее было около 8 с половиной миллионов подписчиков в Фейсбуке и почти 2 с половиной миллиона в Инстаграме.