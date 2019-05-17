Городская дума Екатеринбурга решила отказаться от референдума по вопросу о строительстве храма в центре города

Городская дума Екатеринбурга решила отказаться от проведения референдума по вопросу о строительстве храма в центре города из-за длительных сроков и больших затрат на организацию мероприятия, — сообщил мэр города Александр Высокинский. По его словам, вместе референдума пройдет опрос местных жителей в соответствии с поручением президента Путина. Власти должны сделать максимум, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности выборки был корректным, — добавил мэр. Сроки проведения опроса уточняются.