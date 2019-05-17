В Украине распалась правящая парламентская коалиция

Это ставит под угрозу планы избранного президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы.

Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» прекратила свою деятельность, объявил на пленарном заседании председатель Верховной рады Андрей Парубий. Причина – выход из коалиции «Народного фронта», о котором также стало известно сегодня. Руководство фракции заявило о желании сформировать новое парламентское большинство с новой повесткой дня, на что у депутатов по закону есть 30 дней. Между тем, президент Украины имеет право распустить Раду не позднее, чем за полгода до плановых выборов – они назначены на 27 октября. Таким образом у Владимира Зеленского, которому удалось добиться проведения инаугурации 20 мая, осталась бы неделя, однако из-за формирования новой коалиции избранный президент формально лишается такой возможности. Представитель действующего президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко с этим не согласна. Она подчеркнула, что распад коалиции не помешает Зеленскому все равно распустить парламент. Луценко добавила, что партия «Блок Петра Порошенко» готова как к очередным, так и внеочередным выборам в Верховную раду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявил, что Верховная рада и правительство будут работать до очередных парламентских выборов, которые должны состояться в октябре.