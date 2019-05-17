Российский спорт ждет новая волна обвинений в нарушении антидопиговых правил

В ВАДА объявили о том, что первое дело будет открыто в течении нескольких недель.



Громкие дела обещает Гюнтер Юнгер – глава департамента расследований. Это первые выводы по результатам работ с базой данных московской лаборатории, которая была передана Россией ВАДА в январе этого года. В апреле эксперты изъяли и сами пробы, которые предстояло перепроверить. Первые пакеты документов уже поступают в федерации по видам спорта. Если их руководство оставит сигналы без внимания, ВАДА может обратится напрямую в международный спортивный арбитраж. Юнгер говорит о ряде громких дел. Насколько продолжителен этот ряд пока неизвестно. Кроме того, в ВАДА заявили, что данные поступившие из анонимного источника в 2017 году совпадают с теми, что получены официальным путем. Исполком агентства отложил рассмотрение вопроса о соответствии РУСАДА кодексу до окончания расследования. Пока статус остается прежним. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах осенью 2018 года.



Всего эксперты ВАДА вывезли из России более 2200 проб на допинг, которые относятся к периоду с 2011 по 2015 годы.