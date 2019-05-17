Юридический комитет сената США одобрил законопроект об ограничительных мерах за вмешательство в выборы.

Американские законодатели не останавливаются. Юридический комитет сената одобрил законопроект об ограничительных мерах за вмешательство в выборы. Об этом пишут многие западные издания:

Законопроект, который предполагает депортацию и отказ в выдаче виз тем, кто был замешан во вмешательстве в выборы, внёс сенатор-демократ Ричард Дёрбин. Как пишет агентство Bloomberg, документ касается и так называемого вмешательства с помощью интернет-троллей и ботов. То есть, активная публикация иностранными гражданами сообщений в интернете, которые могут повлиять на ход выборов в США, будет приравнена к нарушению иммиграционного законодательства. Официальное название документа: «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы», а сокращённое — «Закон о предотвращении».

Это неединственный законопроект подобного рода. Как напоминает Bloomberg, в обеих палатах конгресса лежат ещё два документа. Один обязывает власти США вводить автоматические санкции против враждебного государства, если директор Национальной разведки зафиксирует попытки вмешательства в выборы и составит соответствующий акт. Другой, по данным агентства, на днях обсуждался финансовым комитетом Палаты представителей и касается возможных новых санкций в отношении российских энергетических и финансовых компаний, а также суверенного долга.

Как говорилось в Капитолии, его появление связано с тем, что предыдущие санкции не очень эффективны. Цитата по агентству Bloomberg.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в американские выборы.