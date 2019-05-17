США ввели санкции против Геремеева и ещё нескольких россиян, а также чеченского спецотряда быстрого реагирования

США ввели санкции против Руслана Геремеева и ещё нескольких россиян, а также чеченского спецотряда быстрого реагирования.

Ограничительные меры приняты в рамках так называемого «акта Магнитского». Россия пригрозила ответными мерами.

В санкционный список США добавили пятерых россиян. Это, прежде всего, бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев. Человек, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову. Санкции против Геремеева, как пояснил Минфин США, ввели из-за подозрений в причастности к организации убийства политика Бориса Немцова в феврале 15го года у стен Кремля. Председатель СК Александр Бастрыкин дважды не утвердил документ о заочном обвинении в отношении Геремеева, отмечают за океаном. Бастрыкин ранее попал под санкции. В список Магнитского включён и командир чеченского отряда спецназа «Терек» Абузаид Висмурадов. Санкции в отношении него ввели, поскольку в США его считают руководителем операции по задержанию гомосексуалов в Чечне, которых затем пытали подчинённые Висмурадова. По этой причине весь отряд попал под санкции, пояснили в Минфине США. Ещё один новый фигурант списка Сергей Коссиев, в прошлом руководитель колонии в Сегеже, где избивали активиста Ильдара Дадина и других осуждённых. Наконец ещё двое россиян, попавшие под санкции, связаны с делом юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Это следователи Геннадий Карлов и Елена Трикуля. Всем закроют въезд в Штаты, активы если они есть за океаном заблокируют. Посольство России в Вашингтоне осудило санкции и пообещало ответные меры. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале пригрозил американским законодателям в случае их приезда в республику цитата «нарисовать список Магнитского так, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали». Кадыров счёл включение в санкционный список спецотряда «Терек» признаком страха США перед маленькой Чечнёй.

В санкционном списке около 60ти россиян. В основном это врачи и руководители СИЗО Бутырка и Матросская Тишина», где в ноябре 2009го умер Магнитский, силовики, предприниматели и другие люди, возможно причастные к смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital. О том, что Россия обязательно ответит на санкции США, заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.