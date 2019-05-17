На Троекуровском кладбище в Москве сегодня простились с журналистом Сергеем Доренко

Траурная церемония собрала несколько сотен человек.

Еще ранним утром аллея у зала траурных церемоний Троекуровского кладбища была полна людей. Паркинг оказался забит автомобилями настолько, что машины выстроились вдоль Троекуровского проезда почти на два километра. В зале, где установили открытый гроб – люди плечом к плечу. Мама Доренко, его вдова, первая семья, дочери. Журналисты их не тревожили. Здесь же – многочисленные коллеги и друзья Доренко. Пришел первый замглавы президентской администрации Алексей Громов, он курирует российские СМИ в Кремле, был гендиректор Первого канала Константин Эрнст, руководители информагентств и радиостанций. Группа журналистов, с которыми Доренко делал свой последний радиопроект, держалась отдельно. Соведущая журналиста по эфирам «Говорит Москва» Анастасия Оношко назвала уход Доренко неожиданным и рассказала о своей растерянности.

Венки от президента, союза журналистов. Море цветов, десятки портретов улыбающегося Доренко. Режиссер Павел Лунгин, который был другом журналиста, сказал, что тот последние годы своей жизни был счастлив и знал секрет своего счастья.

Александр Любимов говорил о соразмерности Доренко своему времени.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной Доренко смерти стал разрыв аорты. По завершении церемонии прощания звучали аплодисменты.

Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из загородной поездки. Ему было 59 лет.