60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума за 2018 год, 11 указали нулевой заработок

60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума за 2018-ый год, 11 указали нулевой заработок. 6 человек оказались рублевыми миллиардерами, — сообщает РБК. Нулевые доходы – это аномалия, — считает представитель Трансперенси Интернешнл Илья Шуманов. Он предположил, что люди стараются не показывать официальный доход. Шуманов уточнил, что нулевой заработок указывают те, кто объявил личное банкротство, а также обладатели больших долгов или плательщики алиментов.