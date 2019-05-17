Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал международного конкурса Евровидения с песней «Scream»
Исполнитель утверждает, что сам вносил корректировки, чтобы улучшить впечатление.
Финал конкурса пройдет завтра.
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Исполнитель утверждает, что сам вносил корректировки, чтобы улучшить впечатление.
Финал конкурса пройдет завтра.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…