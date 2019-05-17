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13:34, 17 мая 2019

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал международного конкурса Евровидения с песней «Scream»

Исполнитель утверждает, что сам вносил корректировки, чтобы улучшить впечатление.
Финал конкурса пройдет завтра.



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