Жители Улан-Удэ 30 мая соберутся на митинг в парке «Юбилейный»

Они намерены требовать публичных обсуждений планов по строительству в парке военно-патриотического центра. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала организатор митинга журналист Евгения Балтатарова. По ее словам, в городской администрации уже зарегистрировали уведомление о митинге. В середине мая городские власти объявили о том, что администрация города и 36 общевойсковая армия планируют разместить в парке военную технику и построить «партизанскую деревню» в современном стиле.