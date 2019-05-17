Великобритания отменяет миграционные карты для иностранцев

Профсоюзы считают, что это приведет к снижению качества контроля на границе.

Миграционные карты заполняются при въезде граждан иностранных государств в Великобританию по воздуху или морю из-за пределов Европейской экономической зоны. В них указываются паспортные данные, цель поездки, место проживания в стране и прочие данные. В год таких карт выпускается около 16 миллионов. С 20 мая эта практика будет отменена. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо главы пограничной службы Пола Линкольна сотрудникам ведомства. Он пояснил, что это решение позволит снизить проблему растущего числа пассажиров и позволит офицерам пограничной службы уделять больше времени тем группам, которые представляют наибольшую опасность с точки зрения нарушения миграционных правил. Это решение встретило критику со стороны профсоюза, объединяющего работников пограничных и таможенных органов. Они считают, что отмена миграционных карт может снизить эффективность контроля на границе, поскольку сейчас только в них фиксируется информация, которую прибывшие сообщают пограничникам.

В настоящее время жители Европейской экономической зоны при въезде в страну пользуются автоматическими пропускными пунктами. В марте стало известно, что такая возможность появится также у граждан еще 7 государств, среди которых США, Австралия и Япония