Занятия в Российском университете дружбы народов в Москве были сегодня неожиданно прерваны

Там произошел пожар.

Пожарная сигнализация сработала около 11 утра в 4-этажном административном здании на улице Миклухо-Маклая. Там расположен учебный корпус РУДН. Задымление возникло в подсобном помещении на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв.м., оно уже полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС. Причиной случившегося там назвали короткое замыкание. Никто не пострадал, в целях безопасности из здания эвакуировали всех студентов и преподавателей – всего 1,5 тысячи человек. Со своей стороны, в пресс-службе вуза сказали Интерфаксу, что задымление возникло в подвале главного корпуса в результате ремонтных работ. Подчеркивается, что эвакуация прошла в штатном режиме. Между тем, в интернете есть сообщения о том, что многие не спешили покидать здание, поскольку приняли происходящее за учебную тревогу. Также очевидцы пишут, что дым был черным и очень сильным, «как будто шины жгут». Впрочем, на опубликованных видео дыма не видно, но очень много пожарных машин.

Напомню, крупный пожар произошел в общежитии РУДН в ноябре 2003 года. Это случилось ночью, когда люди спали. Огонь охватил 4 этажа. Многие серьезно пострадали или разбились насмерть, выпрыгивая из окон. Всего жертвами трагедии стали 43 человека, в основном иностранные студенты.