Кремль обещает новые ответные меры США из-за расширения списка Магнитского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В рамках действия закона Магнитского, в список попали еще пятеро граждан России, в том числе Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства Бориса Немцова, а также командующий специальным подразделением «Терек» Абузайд Висмурадов. Рамзан Кадыров подчеркнул, что авторы данного списка будут внесены в аналогичные черные списки Чеченской республики.

Тем временем, юридический комитет сената США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции за вмешательство в выборы. Это может стать следствием доклада Мюллера, — сказал Эху главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Баунов добавил, что эти санкции будут иметь значительный эффект, но в основном во внутренней политике США.