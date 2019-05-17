На Украине развалилась парламентская коалиция

Председатель Верховной рады Андрей Порубий сообщил о том, что у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Всё это делает невозможным роспуск рады в ближайший месяц.

Накануне советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала 1+1 сообщил, что избранный президент обязательно распустит парламент.

Инаугурация Владимира Зеленского намечена на понедельник. Сегодня Пётр Порошенко подписал указ о подготовке этого мероприятия.