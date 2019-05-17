Z Архив новостей новости
5 0 6 0
12:31, 17 мая 2019

На главу Совета тейпов Ингушетии составили протокол по закону о фейковых новостях

Оно было опубликовано 8 мая. В нем в частности говорится о том, что российские власти требуют от Ингушетии «в короткие сроки» завершить процесс передачи земель республики соседним регионам и, цитата, «таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа». Речь шла о землях, которые должны отойти Чечне в соответствии с соглашением о границе, а также о планах властей региона, о которых стало известно Совету тейпов, подписать документ, закрепляющий за Северной Осетией территории, «насильственно отторгнутые» у ингушского народа в 1944 году. Как рассказал Даскиев изданию «МБХ Медиа», эту информацию посчитали недостоверной, поскольку Совет тейпов не предоставил подтверждающее ее бумаги. В связи с этим Даскиева пригласили в Центр «Э» для беседы, оттуда его доставили в МВД, где и составили протокол.

Осенью прошлого года между Ингушетией и Чечней было подписано соглашение о границах, которое вызвало массовые протесты со стороны жителей республики. После мартовских акций было возбуждено уголовное дело, арестовано несколько лидеров ингушской оппозиции



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 5410 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 76 6 5408 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 140 6 12443 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Фальшь и карго-культ Меня гораздо больше заботит, что будет с моей дочерью, чем то, что было сорок лет назад. Я не могу представить, зачем бы я сейчас повесил их фотографии на фанерки и пошел бы с ними расхаживать по улицам…

5 158 6 41350 10.05
Kпраздники, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 102 6 11018 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 78 6 9195 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 135 6 16939 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 107 6 13569 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8741 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Право силы и сила права Украина была увлечена выборами, а Россия посадила моряков под замок и все дела. На трибунал наши представители не поедут, решайте там, что хотите – никакое решение выполнено не будет. Это демонстрирует бессилие Украины и неспособность защищать себя и своих граждан…

5 297 6 60543 10.05
Kобщество, крым, суды, моряки, украина, рф, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Чёрная страница в истории внешней политики ЕС По итогам евромайдана произошло четырёхкратное падение курса гривны и доходов населения, снижение ВВП и объемов промышленного производства приблизительно на 20 %, массовая трудовая миграция до 7 млн человек…

5 49 6 6732 16.05
Kполитика, ес, украина, общество, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Нюта и Люба боятся дебатов Больше вопросов возникает к Любови Соболь. Она позиционируется как независимый либеральный кандидат. Как же в таком статусе можно уподобляться Путину и массе представителей Единой России?..

5 173 6 24236 14.05
Kмосква, выборы, политика, конфликты, видео, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Письмо главе Мосгоризбиркома В связи с тем, что эксперимент по электронному голосованию в Москве, возможно, будет проведен уже на ближайших выборах в Мосгордуму, рекомендую рассмотреть предложения по алгоритму выбора экспериментальных округов…

5 51 6 7785 14.05
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом…

5 60 6 9527 11.05
Kукраина, политика, порошенко, зеленский, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как устроена армия США Уровень патриотизма в США очень велик. Каждый уверен, что живёт в самой свободной, в  самой демократичной и справедливой, в самой могучей, самой, самой, самой…. И на службу они отправляются с гордостью…

5 38 6 6599 15.05
Kсша, армия, общество, политика, войны, мнения
Интервью Разворот

Илья Новиков гость: Илья Новиков адвокат (по телефону)

Рассмотрение дела украинских моряков в Международном Трибунале по морскому праву Если суд согласится с позицией Украины, то будет принято решение о том, что Россия обязана немедленно освободить моряков и передать Украине корабли. Это не значит, что этим ситуация будет исчерпана…

5 56 6 22338 10.05
#слушать 07:26 8читать ;смотреть $скачать 1.7 МБ
Kсуды, право, украина, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Сергей Лазарев вышел в финал песенного конкурса «Евровидение» Российский певец стал одним из 10 претендентов, которые успешно выступили в полуфинале

5 2 6 14714
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То, что происходит 9 мая в России — узаконенное кощунство. Эти крики «Можем повторить!». Это как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!». Нет, ребята, вы не можете…

5 296 6 147374 11.05
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 64 6 28767 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Екатеринбург. Начало революции РПЦ выводов из потери Украины не сделала — она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство…

5 236 6 284019 14.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, протесты, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 222 6 147035 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7829543
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4039301

Сегодня в эфире