60 региональных депутатов отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Судя по отчётности, 11 из них не заработали за год вообще ничего. Как пишет РБК, больше всего, якобы, бедных депутатов в Северной Осетии и Дагестане.
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Судя по отчётности, 11 из них не заработали за год вообще ничего. Как пишет РБК, больше всего, якобы, бедных депутатов в Северной Осетии и Дагестане.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…