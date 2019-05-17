Всемирное антидопинговое агентство откроет дела по итогам исследований проб московской антидопинговой лаборатории в ближайшие недели.

Глава департамента расследований ВАДА Томас Юнгер заявил о ряде громких дел. Его цитирует портал Инсайд зе геймз. По словам Юнгера результаты, которые удалось получить ВАДА будут переданы в распоряжение соответствующих федераций по видам спорта, причем первые пакеты документов уже переданы, а в ближайшее время появятся новые. В случае если материалы будут оставлены без внимания, ВАДА начнет переговоры с федерациями или же обратится непосредственно в международный спортивный арбитраж в Лозанне. Вопрос о соответствии российского антидопингового агентства не был рассмотрен на заседании Исполкома ВАДА, которое закончилось вчера. Он вернется в повестку дня только после окончания исследований.



В ВАДА сообщили, что материалы московской лаборатории, полученные официальным путем, в высокой степени соответствуют данным, которые поступили ранее из анонимного источника.