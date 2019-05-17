Жители улицы Рубинштейна в Петербурге устроили акцию протеста против проведения вечеринки юристов

Горожане вывесили на балконах плакаты с призывом прекратить беззаконие.

Всего на улице Рубинштейна перед началом традиционной вечеринки юристов появилось пять протестных плакатов. На них было написано «Вы курите — мы дышим», «Закон на беззаконной улице», «Здесь работают бары, закрытые решением суда» и другие. Кроме того, одна активистка встала в одиночный пикет с требованием закрыть клуб, который мешает ей спать. Несмотря на огромное количество полиции, никто из правоохранителей на протесты внимания не обратил. В свою очередь, прибывший на вечеринку министр юстиции Александр Коновалов фактически отказался говорить с журналистами о происходящем. На обращение корреспондента Фонтанки.ру он предложил переадресовать вопрос цитирую специально обученным людям и ушел. Отмечу, прошедшая накануне вечеринка на Рубинштейна — это традиционное мероприятие в рамках международного юридического форума. Его организатором, в частности, является министерство юстиции, а идеологом считают премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко посоветовал недовольным жителям улицы Рубинштейна сменить место жительства с центра Петербурга на спокойный пригород. Добавлю, Международный юридический форум проводится в Северной столице восьмой год подряд.