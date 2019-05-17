В Москве на Троекуровском кладбище проходит прощание с Сергеем Доренко

В эти минуты на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с журналистом Сергеем Доренко. Он скончался 9 мая на 60-м году жизни. После прощание тело Доренко будет кремировано. Таково было решение его вдовы.

Сергей Доренко скончался от разрыва аорты. Ему стало плохо, когда он находился за рулём мотоцикла в центре Москвы. Первоначально прощание было намечено на прошлое воскресенье. Однако дочери усомнились в естественных причинах смерти отца. Пришлось проводить дополнительные экспертизы. Следов отравления не нашли.