Суда, следующие в украинские порты, страдают от постоянных задержек.

За год после начала работы моста время ожидания судов, проходящих в Азовское море, увеличилось в среднем с семи часов до более чем пяти дней – это пиковое значение, которое было зафиксировано в ноябре прошлого года. Задержки стали следствием особенностей конструкции сооружения, а также заметного усиления инспекций со стороны российского флота и береговой охраны, пишет Financial Times со ссылкой на украинский фонд «Майдан иностранных дел». По его данным, с тех пор как Россия контролирует данную территорию обработка грузов в Мариуполе и Бердянске сократилась на 70 и 50% соответственно, а убытки региона в целом составили 400 миллионов долларов. Украина и ее западные союзники считают, что одной из стратегических целей строительства моста было наложение экономической блокады на Украину и нанесение ущерба ее коммерческому судоходству в Азовском море.

Сейчас время прохождения Керченского пролива снизилось, но все еще составляет в среднем 40 часов. Сокращение этого времени издание связывает с тем, что в конце прошлого года Украина развернула в Азовском море артиллерийские корабли.