Эвакуация проводится сейчас в здании Российского университета дружбы народов на юго-западе Москвы
По данным источников ТАСС, там возникло задымление. Других подробностей пока нет. К РУДН стягиваются крупные силы противопожарной службы.
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По данным источников ТАСС, там возникло задымление. Других подробностей пока нет. К РУДН стягиваются крупные силы противопожарной службы.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…