Профессор Соловей пока ничего не знает о решении МГИМО не продлевать с ним контракт

Политолог, профессор Валерий Соловей пока не знает, действительно ли МГИМО решил не продлевать с ним контракт. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я этого не знаю, потому что появлюсь на работе только через неделю. Но институт теоретически на это имеет право. Поэтому пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Как только появится ясность, я сообщу», — сказал В.Соловей.

Профессор работает на кафедре рекламы и связей с общественностью.