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11:05, 17 мая 2019

В Катаре открыли первый стадион, построенный непосредственно к чемпионату мира 2022 года

Арена, расположенная в Аль-Вакре, пригороде столицы Катара, рассчитана на 40 тысяч зрителей. Проект был создан английским архитектором иракского происхождения Захи Хадидом. По форме стадион напоминает местную рыбацкую лодку доу, поскольку находится на побережье, где люди занимаются рыболовством и ловлей жемчуга. Арена обладает уникальной раздвижной крышей длиной 92 метра. Для спасения от жары, довольно частой в этих местах, предусмотрен специальный поддув под сидениями. Сообщается, что после завершения чемпионата мира верхний ярус демонтируют и бесплатно передадут стране, которая нуждается в улучшении футбольной инфраструктуры. За неделю до открытия стадиона власти пустили новую ветку метро, которая связала центр Дохи с пригородом Аль Вакром.

Всего к чемпионату мира будет построено 8 стадионов. Наибольшее расстояние между ними будет всего 55 километров, а наименьшее – 5. Болельщики получат возможность увидеть несколько матчей в день.



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