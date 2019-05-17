В США в возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй, известный как создатель пирамиды Лувра. Как сообщает газета The New York Times, он умер в ночь на 16 мая у себя дома, в Нью-Йорке.

Юймин Бэй – кроме знаменитой пирамиды Лувра, возведение которой по его проекту было завершено в 1989 году, является автором проектов зданий Зала славы рок-н-ролла в американском Кливленде, восточного крыла Национальной галереи искусства в Вашингтоне, башни Банка Китая в Гонконге и целого ряда других архитектурных проектов. Но славу ему принесла именно конструкция 20-метровая из стекла и металла во дворе Наполеона, построенная к 200-летию французской революции. Знаменитая пирамида служит главным входом в Лувр. Она была построена по инициативе бывшего президента Франции Франсуа Миттерана. Сам Юймин Бэй – человек мира, он, уроженец китайского Гуанчжоу переехал в США еще в далеком 1935 году. В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии — ежегодной награды, которая считается аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры.

Последним проектом американского архитектора, строительство которого к настоящему времени завершено, стал Музей исламского искусства в столице Катара Дохе.