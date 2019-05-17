Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжёлой ракеты Falcon 9

Она должна вывести на орбиту 60 миниспутников для создания глобальной сети интернет покрытия. В официальном сообщении говорится, что нужно обновить их программные обеспечения и ещё раз всё тщательно проверить. Ранее запуск ракеты отложили из-за плохих погодных условий на мысе Канаверал.

Идея проекта заключается в том, чтобы дать людям в разных уголках планеты возможность получать интернет со скоростью в десятки раз больше, чем это позволяют провайдеры. Для этой цели и появился Starlink. Проект предусматривает создание компанией Илона Маска SpaceX собственной массивной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика. Планируется вывести на низкую орбиту около 12ти тысяч аппаратов. Частная компания рассчитывает их запускать ближайшие несколько лет. Первую партию с 60ю спутниками планировали отправить в космос ещё вчера. В последний момент запуск отложили из-за погоды и перенесли на сегодня. Ранее Илон Маск не исключил возможных проблем при старте, отметив, что ракета со спутниками весит более 18ти тонн. Это больше чем когда-либо в истории компании при запусках ракет Falcon или Falcon Heavy.

По оценкам аналитиков, запуск тысяч спутников потребует инвестиции в размере 10ти миллиардов долларов.