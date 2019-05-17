В Тульской области планируется акция протеста выходцев из Киргизии, чьи дома оказались вне закона по решению властей

В Тульской области сегодня планируется акция протеста выходцев из Киргизии, чьи дома оказались вне закона по решению местных властей. Во время пикета они потребуют выплатить им компенсации. В ста километрах от Москвы граждане Киргизии, работающие в Московском регионе, приобретали участки за небольшие деньги. Однако потом власти посчитали, что генплан нужно изменить, и данные земли признать сельскохозяйственными. Об этом, в частности, писала «Новая газета».