Фавориты чемпионата мира по хоккею в Словакии одержали очередные победы

Латвийская сборная практически лишилась шансов на попадание в четвертьфинал после поражение от сборной Чехии, хотя начиналось все очень оптимистично. Латвийцы повели 2-0, забросив две очень красивые шайбы. Чехи ответили четырьмя точными бросками. На последних минутах прибалтийская сборная сняла вратаря и забросила третью шайбу, но окончательный счет установил нападающий Якуб Ворачек броском в пустые ворота. Он, кстати набрал в этом матче 4 очка. Чехия – Латвия 5-3. Шведы обеспечили результат в матче против сборной Австрии за первые 7 минут, когда в сетке ворот этой команды побывало 4 шайбы. Итог не слишком приятен для австрийцев 9:1. Канадцы бодро начали встречу с Францией и забросили три шайбы, правда затем позволили соперникам вернуться в игру, пропустив две. Большего они французам не позволили – 5:2. Финляндия победила Данию 3-1

Сегодня свой пятый матч на турнире сыграет сборная России, которая встречается с латвийцами. Предыдущие 4 встречи россияне уверенно выиграли.