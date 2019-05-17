До 30-ти увеличилось число арестованных участников акции против строительства храма в центре Екатеринбурга

Городские власти вчера обещали не начинать стройку до тех пор, пока не выяснят мнение местных жителей. Это произошло после вмешательства президента Путина.

Последние несколько дней идут суды над задержанными защитниками сквера. Вчера в изоляторы отправили девять человек. Их арестовали на срок от 5 до 15 суток. Наибольший получили активисты Дмитрий Сушков и Тимофей Филатов. Их признали виновными в повторном нарушении порядка проведения митинга. В общей сложности за последние дни полиция и Росгвардия задержали больше 90та человек. Протесты в центре Екатеринбурга, которые идут с начала недели, дали результат. По предложению президента Путина власти города спросят у населения о необходимости собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Это вчера вечером пообещал в заполненном людьми сквере мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. К скверу, который теперь окружает высокий металлический забор, стянули большие силы Росгвардии. Власти намерены провести опрос в течение двух недель, правда непонятно, в какой именно форме он пройдёт, замечает портал e1.ru. Акция вчера была самой спокойной, она прошла без столкновений с силовиками. Защитники сквера ждут, что власти выполнят обещания и пока вырубать деревья и строить храм не будут.

В эти минуты мэр Екатеринбурга общается с прессой. Чиновник ещё раз подтвердил, что строительство храма пока не начнётся. Он также рассказал, что власти планируют в этом году разбить семь скверов, высадить две тысячи деревьев и вдвое больше кустарников.