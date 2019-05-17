Москва грозится ответными мерами на санкции США против чеченского спецназа

Вашингтон ввел новые ограничения в рамках закона Магнитского.

Посольство России в США сочло введение санкций односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. Это принудительные меры и они не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Москва вынуждена отвечать, хотя это не ее выбор. При этом дипломаты подчеркнули, что предпочли бы сотрудничество. Что касается выбора фигурантов, то в посольстве это связали с боевыми качествами отряда «Терек». Американский Минфин внес в новые санкционные списки чеченский спецотряд Росгвардии, его командующего Абузайда Висмурадова, заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще трех силовиков. В частности, Геремеева считают причастным к убийству Бориса Немцова. Висмурдаев, по версии американских властей, руководил операцией по задержанию геев в Чечне, а бойцы «Терека» участвовали в пытках. Другие фигуранты списка, в том числе начальник карельской колонии Сергей Коссиев, также причастны к избиениям и издевательствах над заключенными

Рамзан Кадыров заявил, что эти санкции свидетельствуют о страхе США перед «маленькой Чечней». При этом он пообещал, что их авторы будут включены в аналогичные «черные списки» Чеченской республики.