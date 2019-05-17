В деревне Клищино в Тульской области сегодня состоится пикет

Его организуют выходцы из Киргизии, чьи дома оказались вне закона по решению местных властей.

Клищино находится в 100 километрах к Югу от Москвы на землях, которые раньше имели сельскохозяйственное назначение, а 4 года назад, согласно внесенным в генплан поправкам, на них разрешили строительство. Участки, продававшиея за относительно небольшие деньги, начали покупать выходцы из Киргизии, работающие в московском регионе. Многие из них ради этого продали жилье на родине. О появлении в Тульской области «киргизской деревни» написали СМИ, после чего вскоре местные власти решили отменить те самые поправки в генплан, обосновав это решение формальностью, которая даже не касалась Клищино напрямую. При этом, как писала «Новая газета», на заседании открытым текстом говорилось, что все дело в национальном вопросе – киргизы якобы представляют угрозу безопасности России. В новом генплане землям вернули сельскохозяйственное назначение, и строительство на них стало незаконным. Теперь жители деревни требуют отменить это решение или выплатить компенсации.

В руководстве местной администрации утверждают, что изменение генплана никак не связано с покупкой участков киргизами. Там отмечают, что были ущемлены интересы сельхозпроизводителей