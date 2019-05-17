Американские сенаторы обсуждают проект закона о санкциях за вмешательство в выборы.

Документ уже одобрил один из комитетов. Параллельно с этим США расширили санкционный список в рамках так называемого «закона Магнитского».

Новый законопроект приравнивает вмешательство в избирательный процесс к нарушению иммиграционного законодательства. Документ внесли сенаторы от обеих партий – республиканец Линдси Грэм и демократ Дик Дурбин. США обвиняют Москву во вмешательстве в выборы президента. Сенаторы не скрывают, что документ прежде всего касается России, а затем других стран. Если нарушители совершили преступление в США, их сразу депортируют. Проект закона одобрил юридический комитет Сената, скоро его обсудит верхняя палата Конгресса в полном составе. Там же находится ещё один документ о санкциях за вмешательство в выборы. Сенатор-демократ Крис ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили ввести санкции не только против российских чиновников и бизнесменов, но и в отношении банков и энергокомпаний страны-нарушителя. Вчера США расширили санкции в рамках закона Магнитского. В список включили пятерых россиян, в том числе бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Он попал под санкции из-за подозрений в причастности к убийству политика Бориса Немцова. В списке также чеченский спецотряд «Терек» и его командир Абузаид Висмурадов. Он командовал операцией по задержанию гомосексуалов в Чечне, которых затем пытали бойцы Терека, заявил Минфин США.

В так называемом «списке Магнитского» теперь 55 человек. Любые сделки с россиянами, которые в него попали, в США запрещены, а их собственность будет заблокирована. В посольстве России в Штатах обещали ответные меры.