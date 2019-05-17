Лефортовский суд Москвы сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении ареста Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене

Лефортовский суд Москвы сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении ареста учёному Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Несколько дней назад его перевели из Лефортово в городскую больницу. Таким образом было выполнено решение Европейского суда по правам человека. Обследование должно установить, есть ли у Кудрявцева заболевания, препятствующие содержанию под стражей. Учёному 75 лет. Свою вину он не признаёт.