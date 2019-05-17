Россия примет ответные меры на санкции США, связанные с Актом Магницкого

Об этом говорится в заявлении нашего посольства в Вашингтоне. Ранее стало известно, что власти США в рамках действия Закона Магницкого внесли в санкционные списки пятерых граждан России, а также специальное подразделение СОБР – «Терек». Ограничительные меры коснутся, в частности, командующего этим подразделением Абузайда Висмурадова, бывшего командира батальона Руслана Геремеева, также бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что авторы данного списка будут внесены в аналогичные «чёрные» списки Чеченской республики.