Акция «На работу на велосипеде» пройдет сегодня во многих российских городах

По традиции в третью пятницу мая россиянам предлагают сменить автомобиль или общественный транспорт на удобный и экологичный велосипед. Основная цель – привлечь новичков, привить привычку перемещаться по городу на двухколесном транспорте и показать, что делать это легко, для этого не нужна ни специальная одежда, ни подготовка.

В этом году, чтобы мотивировать людей попробовать приехать на работу на велосипеде, в Москве в частности для участников организовали так называемые «энергетические точки», где они с 8 до 11 утра смогут получить сувениры и угощения. А партнеры акции, среди которых, к примеру, музеи и сетевые заведения, дают всем велосипедистам бонусы и скидки.

Работодателей также призывают поддержать акцию – как один из вариантов: по корпоративному тарифу приобрести для своих сотрудников сезонный доступ к городскому велопрокату. Участие в акции в этом году принимают более 400 компаний.

До 26 мая жители Московского региона также смогут бесплатно провезти велосипед в пригородных электричках. Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год.