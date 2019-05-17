Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу

У Антипинского НПЗ не хватило средств на закупку сырья. Накануне Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск завода к участию в торгах из-за «неисполнений обязательств».

В Минэнерго заверили, что остановка НПЗ не повлияет на российский топливный рынок. По словам представителя ведомства, которого цитирует «Интерфакс», другие заводы восполнят выбывающие объемы его производства. Антипинский НПЗ готовился объявить о банкротстве еще в конце апреля. Основной кредитор – Сбербанк – ищет покупателя на актив.